PELUFFO, Jorge Luis

PELUFFO, Jorge Luis. - Cristián y María Marta Costantini, hijos y nietos despedimos a Jorge Luis con mucho cariño. Acompañamos a María, Natalia e Ignacio en este triste momento. Vamos a extrañar su generosidad y calidez.

PELUFFO, Jorge Luis. - Juan Vacas y Florencia Alvarez Pacheco lamentan su pérdida y acompañan a Natalia Muñoa en este momento.

PELUFFO, Jorge Luis. - Miguel y Silvana Sarrabayrouse acompañan a Eli, sus hijos y sus sobrinos en este triste momento.

PELUFFO, Jorge Luis, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Soldado de la Independencia 1490 lo despide con gran pena y acompaña a toda su familia en este triste momento.

