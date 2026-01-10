LA NACION

PEÑA, Dimas C.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEÑA, Dimas C. - Tus hijas Luli y Tola; tus hermanos Peña: Mary, María, Pancho y Ana, Iso y Matías, Lucio y Celina; tus cuñados Leguizamón: Estela y Eugenio, Guillermo y Silvia, Matilde y Freddy, Ezequiel y Cristina, Ernesto y Susana, tus sobrinos, sobrinos nietos, tus 12 ahijados, Turca y Mini, te agradecemos tus casi 80 años de amoroso patriarcado, te queremos. Responso hoy, 11.30 hs., en Parque Memorial Pilar.

PEÑA, Dimas. - Fernando y Gabriela Menendez Behety acompañan a Pancho y familia en este difícil momento.

PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - Carlos Alberto Roca y Dolores Ahumada de Roca, y sus hijas Dolores y Justa participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas con mucho cariño.

PEÑA, Dimas. - Celina Sainz, hijos y nietos, despiden a Dimas con pena y acompañan a Lucio y Flia. en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026
    1

    Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026

  2. La nacionalidad de Carlos Gardel: encuentran un documento que podría dar fin a la controversia
    2

    La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia

  3. Una automotriz vende todos sus autos en cuotas y a tasa 0, incluido un nuevo SUV
    3

    Una automotriz vende todos sus autos en cuotas y a tasa 0, incluido un nuevo SUV

  4. La historia del adolescente que se enamoró de un chatbot antes de suicidarse
    4

    “Vení a casa conmigo, mi amor”. La historia del adolescente que chateaba con ‘Daenerys’ antes de suicidarse

Cargando banners ...