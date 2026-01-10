PEÑA, Dimas C.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEÑA, Dimas C. - Tus hijas Luli y Tola; tus hermanos Peña: Mary, María, Pancho y Ana, Iso y Matías, Lucio y Celina; tus cuñados Leguizamón: Estela y Eugenio, Guillermo y Silvia, Matilde y Freddy, Ezequiel y Cristina, Ernesto y Susana, tus sobrinos, sobrinos nietos, tus 12 ahijados, Turca y Mini, te agradecemos tus casi 80 años de amoroso patriarcado, te queremos. Responso hoy, 11.30 hs., en Parque Memorial Pilar.
✝ PEÑA, Dimas. - Fernando y Gabriela Menendez Behety acompañan a Pancho y familia en este difícil momento.
✝ PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - Carlos Alberto Roca y Dolores Ahumada de Roca, y sus hijas Dolores y Justa participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas con mucho cariño.
✝ PEÑA, Dimas. - Celina Sainz, hijos y nietos, despiden a Dimas con pena y acompañan a Lucio y Flia. en este difícil momento.
