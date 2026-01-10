1
PEÑA, Dimas Carlos
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEÑA, Dimas Carlos. - Lo despiden con profundo dolor, su cuñado Guillermo R. Leguizamon Mayol junto a Silvia M. Pelitti, su sobrino y ahijado Guillermo F. Leguizamon junto a Pilar Etcheverry Boneo e hijas.
✝ PEÑA, Dimas Carlos. - Ana Peña, Violeta Torres Peña, Ema Torres Peña y Fernando José Peña, Patricia Carreras, Coque, Fausto, Vicente e Indalecio participan con profundo dolor y acompañan a Luli y Tola en este triste momento.
