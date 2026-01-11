LA NACION

PEÑA, Dimas Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEÑA, Dimas Carlos. - Tantos recuerdos, tantos domingos y veraneos que siempre recordaremos. Despedimos a Dimas con gran cariño y acompañamos a Lucila y Victoria y a sus hermanos en este triste momento. Federico Peña y María Campos Carlés de Peña.

PEÑA, Dimas Carlos, q.e.p.d. - Sus cuñados Ernesto G. Leguizamón y Susana Resnick Brenner y sus sobrinos Pedro e Inés Leguizamón lo despedimos con profunda tristeza y le agradecemos la generosidad y cariño que siempre nos brindó. Acompañamos a Luli y a Tola en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo podrá volver
    1

    Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo habrá condiciones para volver

  2. Tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica
    2

    “Me autoexilié”: tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica

  3. Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada
    3

    Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada

  4. Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y qué hacer para evitar hackeos
    4

    Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y qué hacer para evitar hackeos

Cargando banners ...