SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEÑA, Dimas Carlos. - Tantos recuerdos, tantos domingos y veraneos que siempre recordaremos. Despedimos a Dimas con gran cariño y acompañamos a Lucila y Victoria y a sus hermanos en este triste momento. Federico Peña y María Campos Carlés de Peña.

✝ PEÑA, Dimas Carlos, q.e.p.d. - Sus cuñados Ernesto G. Leguizamón y Susana Resnick Brenner y sus sobrinos Pedro e Inés Leguizamón lo despedimos con profunda tristeza y le agradecemos la generosidad y cariño que siempre nos brindó. Acompañamos a Luli y a Tola en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa