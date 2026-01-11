LA NACION

PEÑA, Dimas,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - José y Male Patrón Costas, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñada Iso y familia con muchísimo cariño, rogando oraciones en su memoria.

PEÑA, Dimas C., q.e.p.d. - Las Peñas Muro, Mary, Manuel y Magda Sundblad, Nacho y Nini Ferrere, Fran y Angie Amadeo, tu ahijada Caro y nietos te despiden, agradeciéndote todo lo compartido. Acompañamos a Luli, Tola, Pancho, Iso y Lucio. Le pedimos a la Virgen te reciba en sus brazos y nos regale su paz.

PEÑA, Dimas. - José María Ugarte y Flia. despide a su querido amigo y compañero de guardia de los días 7 del S. S. de Urgencia. Un honor haber compartido tantos años.

PEÑA, Dimas q.e.p.d. - El personal de Salentein Agro despide a Dimas y acompaña con una oración a su familia.

PEÑA, Dimas. - Teresa Ruiz Luque de Riglos; sus hijos Gonzalo, Pablo y Sebastián acompañan a Luli y Tola y despiden a Dimas con mucho cariño.

PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - La escuelita del Ocean Club participa su fallecimiento y acompaña a Pancho y Flia. en este difícil momento.

PEÑA, Dimas C. - Querido Dimas tus amigos de la polla te despedimos como un crack que fuiste toda la vida. Te extrañaremos. Felipe Ajá Espil, Alejandro Ayerza, Jorge Barrantes, Jorge Benson,Pedro Cossio, Johnny Cahen D’anvers, Ramón Duggan, Eduardo Ramos, Alejandro Elizalde, Marcelo Elizalde, Ricardo Fiorito, Raúl Gandara, Beto Goti, Eduard Huergo, José Claise, José Lartirigoyen, Emilio Migues, Alec Mihanovich, Horacio Miura, Diego Reynal,Alex Reynal, Jorge Salvat, Francisco Santillán, Juan Santillán, Alejandro Taylor, Negro Vila, Carlos Vivanco, Julio Zuberbuhler y John Sullivan

