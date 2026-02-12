PENIDO, M. Eugenia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PENIDO de LUCHETTA, M. Eugenia q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - La despiden con amor sus sobrinos Andrea y Diego Schlusselblum, Charlie y Ely Castro Murphy (a.), Juan y Titina Castro Correa (a), junto con sus sobrinos nietosNacho y Mili, Martín y Chun, Cata, Pedro, Rocío y Nico, Manuel (a.), Sofía (a.), Agustina y Nacho, Belén, Bautista y Cami y sobrinos bisnietos Hilario, Jacinto y Cruz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa