PENIDO, M. Eugenia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PENIDO de LUCHETTA, M. Eugenia q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - La despiden con amor sus sobrinos Andrea y Diego Schlusselblum, Charlie y Ely Castro Murphy (a.), Juan y Titina Castro Correa (a), junto con sus sobrinos nietosNacho y Mili, Martín y Chun, Cata, Pedro, Rocío y Nico, Manuel (a.), Sofía (a.), Agustina y Nacho, Belén, Bautista y Cami y sobrinos bisnietos Hilario, Jacinto y Cruz.
