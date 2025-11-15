1
PERALTA MARTÍNEZ, Enrique Félix (Pollo), Vgm
PERALTA MARTÍNEZ, Enrique Félix (Pollo), VGM. - Los miembros de la promoción 106 ESNM despiden con profunda tristeza y dolor a su querido amigo Enrique y acompañan con todo cariño a su esposa Graciela, sus hijos y hermanos Blanca y Julio.
