SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERALTA MARTÍNEZ, Enrique Félix (Pollo), VGM. - Los miembros de la promoción 106 ESNM despiden con profunda tristeza y dolor a su querido amigo Enrique y acompañan con todo cariño a su esposa Graciela, sus hijos y hermanos Blanca y Julio.

