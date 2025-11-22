SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Luján querida, no pudiste leer nuestro último mensaje. Va de nuevo y llévaselo a quienes te esperan allí arriba. Beso grande a Vicente y a todos aquellos que te quieren mucho. Rosario y Alico von der Heyde.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Magdalena París, junto a su marido Justo Brave, reza por el alma de su amiga y compañera de aventuras. Luján querida, que la Virgen y Jesús te abracen fuerte.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Hernán y Diana González Moreno despiden con tristeza a Luján y acompañan a toda su familia.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - María Elisa Mitre la despide con tristeza y acompaña a Raúl y a sus hijas con cariño.

† PEREDA, María Luján. - Raúl despide a su querida Luján con inmenso amor. Fueron lindos los años compartidos. El campo, los animales y nuestras risas. Te voy a extrañar Luján.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Tu hermano Vicente (h.) te despide con gran dolor en tu temprana partida, acompañando en tan triste momento a mi padre Vicente, mis sobrinas y sobrinas nietas.

† PEREDA, María Luján. - Teresa y Alejandro Dodero e hijos despiden a Luján y acompañan a Raúl con mucho cariño.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Virginia y Bautista Castilla junto a sus hijos Ramón y Valentina, Bauti, Virginia y Silvestre y María acompañan a Vic y Ade en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

† PEREDA, María Luján, q.e.p.d. - Guillermo Cabarcos, María Berterreix, Inés y Flia. acompañan a Victoria y Adela en este momento.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa