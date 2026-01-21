LA NACION

PEREYRA IRAOLA, Julia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEREYRA IRAOLA, Julia (Julie). - Tus primos Bledel te despiden con mucha tristeza y recuerdan todos los lindos momentos compartidos. Carlos y Mónica, Delia y Jonas, Jorge y Ángeles (as.), Inés y Édgar, Victoria y Carlos, Ana y Luis, Clara y Martin (as.), junto a hijos y nietos abrazamos a tus hermanos Piruco y Cecilia, Delia, Inés y Teresa.

PEREYRA IRAOLA, Julia. - Tía Clara, Fabi y Ale, Javi, Fede y nietos acompañan a sus hermanos y despiden a Julie con amor y oraciones.

PEREYRA IRAOLA, Julia q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz (as.) despiden a la muy querida Julie con gran cariño y muchos buenos recuerdos.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Jorge y Josefina Pérez Alati, junto a Finita y Pedro, Tom y Meri, Joaco y Luli y Mati y Vicky despedimos con enorme pena a Julie y acompañamos a sus hermanos con todo cariño.

PEREYRA IRAOLA, Julia. - Despedimos a Julie con mucha tristeza y acompañamos con todo nuestro cariño a Nechu, Tere, Delia y Piruco, Marcelo y Stella Marcuzzi, Tali y Manuel Sierra, Daniela y Alejandro Saguier, Machu y Diego Costa Peuser, Pam y Fernán Saguier, Marcelo y Gaby Quintela y Flopy.

PEREYRA IRAOLA, Julia q.e.p.d. - María y Manuel Benites y sus hijos Lucía, Manuel y Alejandro despiden con tristeza a Julia y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Ignacio Gomez Alzaga y sus hijos Ramiro y Matías participan su fallecimiento y acompañan a Piruco y a sus hermanas en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Alan Arntsen y familia despiden con tristeza a Julia y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Los socios, abogados y miembros del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen despiden con todo su cariño a Julie, pilar fundamental de PAGBAM durante tantos años. La recordaremos siempre con gratitud, cariño y reconocimiento por su invaluable aporte tanto profesional como humano. Acompañamos a su familia y seres queridos, y rezamos por su descanso en paz.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Sandra y Luis Incera (as.) despiden a Julia con enorme dolor, con la certeza de que ya está descansando en paz. Siempre estarás en nuestro recuerdo y abrazamos a tu familia con mucho cariño.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d. - Vir, Ale, Lala, Karina, Den, Grace y Marcelle acompañan a su querida amiga Ine y familia en este triste momento.

PEREYRA IRAOLA, Julia, q.e.p.d., 19-1-2026. - Te vamos a extrañar mucho querida Julie, pedimos oraciones por tu alma. Lucas y Mercedes, Vico y Matías, Luquis, Mechi y Delfi Cendoya Areco.

