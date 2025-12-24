1
PEREYRA IRAOLA, Luis Jorge
LA NACION
† PEREYRA IRAOLA, Luis Jorge, q.e.p.d., 23-12-2025. - Despedimos con inmensa tristeza al queridísimo Tío Luis, deja un vacío irreparable. Abrazamos a Marcela y Gerónimo con cariño. Ferdi, Paula y Santos Pereyra Iraola.
LA NACION
