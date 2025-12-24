SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d., falleció el 23-12-2025. - Marcela Corti Maderna de Pereyra Iraola, sus hijos Gero, Pablo y Naza, Flor y Taito, Cande y Ramiro; sus nietos Teodelina, Hilario, Ramiro, Rufi y Elena participan su fallecimiento y despiden a Bambam con mucho amor y tristeza. Invitan a despedirlo hoy, en el parque Memorial, a las 9.30.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Adolfo y María José, Adolfito y Maggie, Hna. Marina de Dios y Delfi te despiden Lucho querido con mucha tristeza y oraciones. Acompañamos con mucho amor a Marcela, Gero, Fernando, hijos y hermanos en su gran dolor.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Paula y Tonio Rodríguez Ribas (as.) junto a July y Ramiro Hertimian acompañan a Marcela, Cande y familia en estos tristes momentos.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Magdalena Corti Maderna y Héctor Somoza Nazar Anchorena e hijos acompañan con tristeza a Marcela y Jero y sus familias con todo cariño.

† PEREYRA IRAOLA, Luis. - Acompañamos a Fernando y a todos los Pereyra con mucho cariño. Marcelino y Josefina Herrera Vegas, hijos y nietos.

† PEREYRA IRAOLA, Luis. - Juana Pereyra Iraola y Rómulo Andreucci lamentan su partida y acompañan a su familia y hermanos con el cariño de siempre.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Los Bledel, Carlos y Mónica, Delia y Jonás, Jorge y Ángeles, Inés y Edgar, Victoria y Carlos, Ana y Luis y Clara y Martín despedimos a Luis con mucho cariño, recordando todos los momentos lindísimos e inolvidables compartidos en Abril y Los Quilmes.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Cecilia Ahumada abraza a Marcela con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

† PEREYRA IRAOLA, Luis. - Tus primas María Luisa, Mercedes y Clara te despedimos con inolvidables recuerdos y acompañamos a Sarita, Marcela, Géronimo, Jorge, Fernando y Fabián, con inmenso cariño y oraciones.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno acompaña con gran cariño y oraciones a su hijo Gerónimo y a todos sus hermanos Pereyra Iraola-Anchorena.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Paula Bengolea e Ignacio Sánchez Alzaga despiden con tristeza a Luis y acompañan a Marcela y a toda la familia en este momento de profundo dolor.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Narciso, Isabel e hijos acompañan con inmenso cariño a Sarita, Marcela, Gero y hermanos.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Su madre Sara Anchorena junto a sus hijos Jorge, Fernando y Fabián con sus familias, acompañan a Marcela y a Gerónimo y despiden a Luis con todo cariño.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Su tía y madrina Mercedes, con dolor lo despide. Agradecida de haber compartido una cariñosa visita en su paso por Bs. As., después de largo tiempo sin verlo. Un abrazo amoroso para Gero y Marcela, Sarita, Jorge, Fernando, Fabián y sus familias.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Ignacio y Alexandra Llambías (as.), hijos y nietos despiden a Luis y acompañan a toda su familia en este triste momento.

† PEREYRA IRAOLA, Luis. - Querido hermano, toda una vida juntos, recordando los buenos momentos vividos, deseando que descanses en paz. Acompañaré a Marcela y Gerónimo para siempre. Fernando Pereyra Iraola.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Monique y Gustavo Urrutia acompañan a Sarita con todo cariño.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Juan José Tamburini y Sarita Martinez de Hoz, sus hijos Matías y Fausti y Nico despiden a Luis con tristeza y acompañan a Marcela, Gero y familia con mucho cariño. ¡Lo vamos a extrañar!.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Los hijos, nueras y yernos de Jorge y Pinky: Teruca y Mariano, Pancho y Jose, Tomás y Martina, Juan y Joli, Manuel y Elena, Guadalupe y Matías, Rosario y Juan y sus nietos, acompañan a su primo Gerónimo y a Marcela y despiden a su tío Luis con mucho cariño.

† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Su hermano Jorge junto a Pinky con toda su familia, despiden al querido Luis, acompañando a Marcela y a Gerónimo con inmenso cariño.

