PEREYRA IRAOLA, Luis

PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Abrazos al cielo para mi gran cuñado y todo mi cariño a su familia. Pita Lutjohann.

PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Gonzalo Noguerol despide a Luis con pena y acompaña en su tristeza a Fernando, Sarita y Marcela.

PEREYRA IRAOLA, Luis. - Cecilia Z. de Santamarina (a.) despide con tristeza a Luis y acompaña con cariño a Marcela, Sarita, Jorge, Fernando y Fabián.

PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Carlos Mammolino y Dolores Corti Maderna lo despedimos con muchísima tristeza. Te vamos a extrañar.

PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Luis J. Ramos y Margarita Obligado junto con sus hijos Soledad, Florencia, Josefina, Juanjo, Felipe y Milagros acompañan a Fabián y sus hermanos en este doloroso momento.

PEREYRA IRAOLA, Luis. - Nicolás Corti Maderna y Marcela Saint de Corti Maderna, sus hijos Delfi, Chulo y Justi, y nietos despiden con tristeza al querido Luis y acompañan a Marce, Gero, Fernando y familia con mucho cariño.

