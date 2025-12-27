1
PEREYRA IRAOLA, Luis
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Verónica Zuberbuhler y Rodolfo Costantini despiden con mucho cariño a Luis y acompañan a Fabián y su familia en este momento tan triste.
† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Clara A. de Pereyra Iraola e hijos te despedimos con inolvidables recuerdos y acompañamos a Sarita, Fernando, Gero, Jorge y Fabián con inmenso cariño y oraciones.
† PEREYRA IRAOLA, Luis, q.e.p.d. - Pinu Llambias despide a su amigo de toda una vida. Abraza a Gero y Marcela y a sus hermanos y ruega una oración en su memoria.
