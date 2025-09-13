PERÉZ BOURBON, Héctor
† PERÉZ BOURBON, Héctor. - Pablo Sanguinetti, junto a sus hermanos y familias, despiden a Torchi con tristeza, valorando siempre como una gracia el haberlo tenido como amigo fidelísimo, compañero de todos los momentos, testigo de bondad y de una fe inquebrantable. Acompañamos con mucho afecto y oraciones a Cecilia, hijos y hermanos, en la certeza de que siempre estará presente en nuestros corazones .
