SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PERÉZ BOURBON, Héctor (Torchi), q.e.p.d., falleció el 10-9-2025, c.a.s.r. y b.p. - Sus hermanos Antonio y Mónica, María Amalia, Irene, Agustín y Saralee, Laura, y Marta Inés Rinaldi; sus sobrinos Esteban y Rosario, Sofía y Álvaro, Agustín y Natu, Agustín y Lu y sus sobrinos nietos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a Ceci, Anita y Mario, José y Romina y rezan por Torchi.

PÉREZ BOURBON, Hector (Torchi). - Lamentamos mucho su fallecimiento, lo despedimos con cariño, sus primos Carlos, Marta, Eduardo Pérez Temperley y Marta Roux, sus hijos y nietos.

† PEREZ BOURBON, Héctor (Torchi), q.e.p.d. - Grupo Detall acompaña a Antonio y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

