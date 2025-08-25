1
PEREZ DE MILITO, Amelia
† PEREZ de MILITO, Amelia. - Hernán y Milagros Méndez Cañás abrazan a la familia Milito y los acompañan en este momento de dolor.
† PEREZ de MILITO, Amelia, falleció el 23-8-2025. - Familia Saccani ruega una oración en su memoria.
† PEREZ de MILITO, Amelia, falleció el 23-8-2025. - Tu hijo Claudio, Paula y nietos te des- piden con todo el cariño y el amor que tanto te tienen.
