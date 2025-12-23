SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PÉREZ FILGUEIRA, Mariano, q.e.p.d. - El directorio de Biogénesis Bagó S.A. expresa sus más sinceras condolencias a la familia del Dr. Mariano Pérez Filgueira y al Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas, CICVYA, del INTA Castelar. El Dr. Filgueira será recordado por su destacada trayectoria en el ámbito científico y sus valiosos aportes a las ciencias veterinarias, entre ellos su contribución significativa en fiebre aftosa.

