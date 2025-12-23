1
PÉREZ FILGUEIRA, Mariano
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PÉREZ FILGUEIRA, Mariano, q.e.p.d. - El directorio de Biogénesis Bagó S.A. expresa sus más sinceras condolencias a la familia del Dr. Mariano Pérez Filgueira y al Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas, CICVYA, del INTA Castelar. El Dr. Filgueira será recordado por su destacada trayectoria en el ámbito científico y sus valiosos aportes a las ciencias veterinarias, entre ellos su contribución significativa en fiebre aftosa.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
- 3
Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado
- 4
La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU