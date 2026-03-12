SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEREZ, Javier Alfonso, q.e.p.d. - Las autoridades, el personal docente, no docente y alumnos del Colegio San Cirano participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Su legado educativo y su compromiso con nuestra institución permanecerán siempre presentes en nuestra comunidad.



