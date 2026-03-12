1
PEREZ, Javier Alfonso,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PEREZ, Javier Alfonso, q.e.p.d. - Las autoridades, el personal docente, no docente y alumnos del Colegio San Cirano participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Su legado educativo y su compromiso con nuestra institución permanecerán siempre presentes en nuestra comunidad.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz
- 3
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
- 4
“Realmente sorprendidos”: crearon un sistema que destruye el 99% de las semillas de malezas en la cosecha y ya pusieron un pie en Brasil y Chile