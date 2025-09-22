LA NACION

PÉREZ, Patricia Alejandra

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PÉREZ, Patricia Alejandra, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires participa con pesar el fallecimiento de la hermana del Cdor. Mario D. Pérez, director administrativo contable financiero de la institución. Las autoridades del Colegio de Escribanos y de la Caja de Seguridad Social acompañan a su familia en este momento de dolor.

