1
PÉREZ, Rubén
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PÉREZ, Rubén, q.e.p.d. - Daruma Consulting despide con profundo pesar a un ser humano extraordinario, con quien durante más de una década compartió una relación basada en el respeto, la confianza y la cordialidad. Acompaña a su esposa Estela Lafita y a su familia en este doloroso momento y agradece el trato siempre amable que les brindó.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa
- 3
Con artistas para todos los gustos y mucho público, cerró la primera jornada del Cosquín Rock 2026
- 4
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo