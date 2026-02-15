SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PÉREZ, Rubén, q.e.p.d. - Daruma Consulting despide con profundo pesar a un ser humano extraordinario, con quien durante más de una década compartió una relación basada en el respeto, la confianza y la cordialidad. Acompaña a su esposa Estela Lafita y a su familia en este doloroso momento y agradece el trato siempre amable que les brindó.

Avisos fúnebres

