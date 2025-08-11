SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Cynthia Perkins y sus hijas Annie, Luciana, Loli, yernos y nietos participan la partida de Malula con enorme tristeza y acompañan a toda su familia con muchísimo cariño.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Leonor, Raúl, Agustina, Segundo, Santos y Trinidad Etchebehere la despiden con profundo amor.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Sus hijos Diego y Constanza, y sus nietas Guadalupe, Olivia y Mora la despiden con inmenso amor y ruegan se la recuerde con alegría.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Sus hijos Juan C. (Juanito) y Alejandra; sus nietos Joaquín, Juan C. y Carmela, la despiden con amor.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Sus hijos Pablo y Carmen, sus nietos Máximo y Ro, José, Carmen y Mariano la despiden con oraciones y mucho cariño.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Su hija Carola y Marcelo Morandini, sus nietos Flopi, Paco y Gabriela, Sofi, Carolina y Nacho y sus bisnietos Luisa y Mateo la despiden con mucho amor.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Sus cuñados Ferreira Achával e hijos acompañan a Pablo, Carmen e hijos en este triste momento y piden una oración por el alma de Malula.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Te despedimos con inmenso amor. Tus hijos Luli y Marcos, tus nietos Marqui y Valen, Bauti y Sol Panelo.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Ivonne Gibson de Perkins y sus hijos Angela, Tommy, Cecilia y Enrique despiden con cariño a Malula y ruegan una oración en su memoria.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Sus hijos Verónica, Carola y Marcelo, Juanito y Alejandra, Leonor y Raúl, Pablo y Carmen, Luli y Marcos, Cucu, Diego y Constanza, sus nietos y bisnietos la despiden con enorme tristeza hoy, 9:30 hs., en Parque Memorial.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Tu hija Verónica y tu nieto Gregorio Gastaldi agradecemos tu vida compartida con tanta alegría y amor.

Aviso publicado en la edición impresa