PERKINS DE LLAMES MASSINI, María Adela (Malula)

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Emiliano Tagle, Martina Uranga y sus hijos despiden con cariño a Malula y ruegan una oración en su memoria.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Recordamos a la querida Malula, socia fundadora de nuestro Club, con todo cariño y acompañamos a su familia con oraciones. Club Argentino de Carruajes Tradicionales.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con enorme cariño a Leo y Turco, a Cynthia y toda la familia.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Su ahijada Maggie Marin y sus hijos, Sequi, Manu, Lolo, Hilario y Nino la despiden con inmenso cariño y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Mónica Vailati y Martín Muro de Nadal, Cala y Gloria Vailati la despiden con cariño y acompañan a Vero y sus hermanos en su tristeza.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Malu Hermida de Perkins e hijos abrazan con mucho cariño a toda su familia.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula). - Analú de las Carreras la recuerda con cariño y acompaña afectuosamente a su familia.

