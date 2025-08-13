SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela (Malula), q.e.p.d. - Malena Oneto Gaona de Perkins y sus hijos Nicolás y Carmen, Max, Malena y Leandro, Patricio y María la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

