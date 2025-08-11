SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela. - Personal de Estancia Pajonales participa con profunda tristeza su fallecimiento.

† PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela, q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Malula querida, tu sobrina Dolores Barceló Llames Massini, Roberto y Lourdes te despedimos con profunda tristeza y el cariño de siempre.

