PERKINS DE LLAMES MASSINI, María Adela

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela, q.e.p.d. - Virginia Quirno (a.), sus hijos Valentina (a.) y Sebastián, Maru y Federico García Rey (as.) acompañamos a Diego, Connie y toda la familia, recordándola con mucho cariño.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela. - Irene A. de Moss, sus hijos y nietas despiden con enorme tristeza y cariño a la querida Malula.

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela, q.e.p.d. - El personal de Sanseval S.A., Ceres VQ S.A. y Kawil SQ S.A. acompañan a Diego y familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

