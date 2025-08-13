LA NACION

PERKINS DE LLAMES MASSINI, María Adela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERKINS de LLAMES MASSINI, María Adela, q.e.p.d. - Andy y Alejandra Perkins despiden a su tía Malula con enorme tristeza y acompañan a Vero y a toda su familia con gran cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    1

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  2. La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de la empresa que tiene contratado a Santiago Caputo
    2

    La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado

  3. L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
    3

    L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”

  4. El conmovedor testimonio de un ingeniero agrónomo que, pese a la adversidad, busca que más jóvenes sigan esta profesión
    4

    Tiene ELA: el conmovedor testimonio de un ingeniero agrónomo que, pese a la adversidad, busca que más jóvenes sigan esta profesión

Cargando banners ...