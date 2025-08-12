LA NACION

PERKINS, Diane Lorraine

PERKINS, Diane Lorraine, q.e.p.d., 6-8-2025. - Sus hijas Isabelle y Christine Firmin-Didot y sus nietos Valentina, Marcos y Tomás Bordeu, Delfina Bullrich y Didi Amendolara y sus yernos Pablo Bordeu y Agustín Bertran la despiden con amor y eterna gratitud. Una mujer única de fortaleza admirable que vivió con pasión sus dos grandes amores, la familia y los caballos. Sabemos que siempre vas a estar cerca.

Aviso publicado en la edición impresa

