SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PERKINS, Diane Lorraine, q.e.p.d., 6-8-2025. - Sus hijas Isabelle y Christine Firmin-Didot y sus nietos Valentina, Marcos y Tomás Bordeu, Delfina Bullrich y Didi Amendolara y sus yernos Pablo Bordeu y Agustín Bertran la despiden con amor y eterna gratitud. Una mujer única de fortaleza admirable que vivió con pasión sus dos grandes amores, la familia y los caballos. Sabemos que siempre vas a estar cerca.

