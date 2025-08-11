1
PERKINS, M. Adela (Malula)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PERKINS, M. Adela (Malula), q.e.p.d. - Tu hija Cucu, tus nietos Facu y Pía y tus bisnietos Beltrán, Inda y Rufo te despiden con amor y agradecidos por Pajonales; será tu legado.
