SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - El Consorcio Alberdi 682 lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sr. Persia Daniel vecino y miembro apreciado de su comunidad, Acompaña con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, y expresa sus más sentidas condolencias. Su presencia en el edificio será recordada con afecto y respeto.

✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - Cristina y Oscar Zabalaga despiden a Dani con todo cariño y acompañan a Cachi y familia en este triste momento.

✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - El consejo de administración y comunidad del Club de Campo Estancia Miralejos despiden a nuestro queridísimo y entrañable vecino con profunda tristeza. Acompañamos y abrazamos con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con gratitud y cariño.

Avisos fúnebres

