PERSIA, Daniel,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - El Consorcio Alberdi 682 lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sr. Persia Daniel vecino y miembro apreciado de su comunidad, Acompaña con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, y expresa sus más sentidas condolencias. Su presencia en el edificio será recordada con afecto y respeto.
✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - Cristina y Oscar Zabalaga despiden a Dani con todo cariño y acompañan a Cachi y familia en este triste momento.
✝ PERSIA, Daniel, q.e.p.d., falleció el 15-1-2026. - El consejo de administración y comunidad del Club de Campo Estancia Miralejos despiden a nuestro queridísimo y entrañable vecino con profunda tristeza. Acompañamos y abrazamos con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con gratitud y cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
“Es la punta del iceberg”: apostaron a un cultivo en boom a nivel mundial y hoy impulsan un nuevo polo productivo en La Pampa
- 3
Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 4
Tiene 81 años, vende manzanas en la calle y gracias a una movida solidaria pudo hacer una compra en el súper: “Pasamos hambre”