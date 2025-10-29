LA NACION

PETTY, Miguel, S. J.

PETTY, Miguel, S. J., falleció el 27-10-2025. - Sus hermanas María y Patricia y sus sobrinos lo despedimos con amor y agradecimientos.

