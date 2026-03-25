PEYRET, Marta Enriqueta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEYRET de ZUBIZARRETA, Marta Enriqueta. - El comité ejecutivo de LDC Argentina acompaña con pesar a Luis Zubizarreta por el fallecimiento de su madre y hace llegar a su familia sus más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres

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