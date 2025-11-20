SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PIANA de VELASQUES, Ana, q.e.p.d. - Jorge y Mariángela Sarli, Eduardo y María Wright y sus hijos: Mateo, Pedro, Tuti, Pablo y Clarita despiden a su querida amiga y acompañan a Juanjo y a las chicas.

