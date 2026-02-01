LA NACION

PIANELLI, Roberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PIANELLI, Roberto, 29-1-2026. - Victoria, Francisco y toda la familia Basualdo Richards despiden con mucho dolor a su querido amigo Beto, quien fue además un dirigente sindical excepcional. Acompañan a Ayelén y a toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Djokovic descifró a Alcaraz y se lleva el primer set de la final del Australian Open por 6-2
    1

    Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026

  2. Crece la expectativa de que el gendarme Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
    2

    Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela

  3. Willem Dafoe, en Argentina: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
    3

    Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”

  4. La nueva temporada de En el barro y una serie entre la comedia y el thriller encabezan los estrenos
    4

    Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes