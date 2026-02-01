SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PIANELLI, Roberto, 29-1-2026. - Victoria, Francisco y toda la familia Basualdo Richards despiden con mucho dolor a su querido amigo Beto, quien fue además un dirigente sindical excepcional. Acompañan a Ayelén y a toda su familia en este triste momento.

