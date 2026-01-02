LA NACION

PIETRONAVE, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PIETRONAVE, Jorge, Cnl. (R) q.e.p.d., falleció el 31 de diciembre de 2025. - Su esposa Ada Delfina Marx; sus hijos Georgina, Constanza y Matías; sus nietos Felipe, Santiago, Miguel, Josemaría, M. Candelaria, Ignacio, Mateo, Bautista y M. de la Paz y sus bisnietos Thiago y Delfina, lo despiden con mucho amor seguros de que ya goza de la presencia de Dios Padre.

PIETRONAVE, Jorge, Cnl. (R) q.e.p.d., falleció el 31 de diciembre de 2025. - La Promoción N° 77 CMN despide a su camarada con profundo dolor.

PIETRONAVE, Jorge, q.e.p.d. - Los integrantes del Juzgado Federal 2 de San Isidro participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Matías y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
    1

    El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

  2. Dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen
    2

    “Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen

  3. El mensaje de una madre desesperada que busca a su hijo de 16 años y el golfista italiano que murió
    3

    Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo

  4. Ya son 33 las alumnas víctimas de una red de trata que buscaba chicas vírgenes en colegios
    4

    Ya son 33 las alumnas víctimas de una red de trata que buscaba chicas vírgenes en colegios

Cargando banners ...