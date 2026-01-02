SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PIETRONAVE, Jorge, Cnl. (R) q.e.p.d., falleció el 31 de diciembre de 2025. - Su esposa Ada Delfina Marx; sus hijos Georgina, Constanza y Matías; sus nietos Felipe, Santiago, Miguel, Josemaría, M. Candelaria, Ignacio, Mateo, Bautista y M. de la Paz y sus bisnietos Thiago y Delfina, lo despiden con mucho amor seguros de que ya goza de la presencia de Dios Padre.

✝ PIETRONAVE, Jorge, Cnl. (R) q.e.p.d., falleció el 31 de diciembre de 2025. - La Promoción N° 77 CMN despide a su camarada con profundo dolor.

PIETRONAVE, Jorge, q.e.p.d. - Los integrantes del Juzgado Federal 2 de San Isidro participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Matías y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa