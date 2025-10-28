SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PIMENTEL, Roberto Jorge (Nacho), falleció el 26-10-2025. - Su mujer Norma, su hija Victoria junto a Jorge, Juan Martin, Bautista, Delfina, su hijo Diego junto a Mabel, Mica y Maxi, lo despiden con amor y agradecimiento.

Aviso publicado en la edición impresa