PIMENTEL, Roberto Jorge (Nacho)
† PIMENTEL, Roberto Jorge (Nacho), falleció el 26-10-2025. - Su mujer Norma, su hija Victoria junto a Jorge, Juan Martin, Bautista, Delfina, su hijo Diego junto a Mabel, Mica y Maxi, lo despiden con amor y agradecimiento.
