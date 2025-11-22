LA NACION

PINEDA, Mónica

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PINEDA, Mónica, q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - Los directorios de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. participan con pesar el fallecimiento y acompañan a Rodrigo Espinosa, rogando una oración en su memoria.

PINEDA, Mónica, q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - El personal de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. acompaña a Rodrigo Espinosa ante la triste partida de su madre, rogando una oración en su nombre.

PINEDA, Mónica, q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - Camuzzi Gas Inversora S.A. acompaña con pesar a Rodrigo Espinosa en este momento de dolor por la pérdida de su madre.

