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PINI, Ana María Mac Mullen de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINI, Ana María Mac Mullen de. - Sus hijos Pablo y Loli, Marita y Martin, Jose y Mumi y sus nietos Paloma y Nano, Fran, Sonia, Lucio, Pedro, Milo, Juana, Floren y Topo la despiden con todo el amor, agradecimiento y orgullo por la familia que nos dio junto a Coco. Invitan a acompañarlos hoy a las 13.30 en el Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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