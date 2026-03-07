LA NACION

PINI, Delia María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PINI, Delia María, q.e.p.d., falleció el 5-3-2026. - Tu marido: Martín, tus hijos: Martin y Aldana, Sofi y Tomi, tus nietos: Jose, Delfi y Tato, te abrazan todos juntos y rezan una oración en tu memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

PINI, Delia María, q.e.p.d. - Querida Delia, te fuiste muy pronto. Acá, desde la escribanía te despedimos con tristeza pero con el amor que vos nos supiste enseñar y dar día a día. Te vamos a extrañar mucho. Don, Coty, Vere, Miri y Agus.

PINI, Delia María, q.e.p.d., 5-3-2026. - Te fuiste muy temprano. Tu mamá, Buba; tus hermanos Tatina, María y Stephen, Magda y Marcelo, Matías y Mercedes, Donangel y Mechi; tus sobrinos Hailey, María, Joaco y la China, Matito, José, Ine, y Toto te despedimos hoy, con mucha tristeza, agradecidos por tu vida y tu amor incondicional. Te vamos a extrañar mucho, y siempre estarás en nuestros corazones.

Avisos fúnebres
