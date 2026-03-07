1
PINI, Delia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PINI, Delia. - Con mucha tristeza despedimos a Delia, nuestra gran amiga. Agustín Miguens, Andrés Cusi, Alberto, Miguel y Andrés Zavalía, Paula Corna, Julián Gutiérrez, Caro Barros Moss y María José Wuille-Bille.
PINI de LANÚS, Delia, q.e.p.d., 5-3-2026. - Sus amigos Ale y Lala, Cacho y Ángeles, Eddie y Michele, Juan y Maty, Mariano y Florencia, Rafa y Majo, y Cristina despiden a Delia y acompañan a Martin, Martincho, Sofia y nietos en este triste momento.
✝ PINI de LANÚS, Delia, q.e.p.d. - Te vamos a extrañar querida amiga. Te recordaremos siempre con muchísimo amor. Carolina Gutiérrez, Flavia Dell¨Acqua, Mariana Browne e Isabel Bayley.
