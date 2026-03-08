SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PINI de LANÚS, Delia. - Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida amiga. Gracias por tantos momentos compartidos. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Gaby Mizes, Ana Amaya, Carola Jacobi, Valeria Ferraris, Stella Peña, Agustina Mejía, Paz Castilla, Andy Martelli, Viviana Valle, Nany Ricci, María Mihura, Pepa Prada, Jani Elgoyhen y Stefanie Hickey.

PINI, Delia, q.e.p.d. - Con mucha tristeza, despido a Delia, gran amiga. Frankie Bunge.

Avisos fúnebres

