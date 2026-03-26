SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PÍNOLA, María Cristina Vázquez Ladrero de,, q.e.p.d., falleció el 25-3-2026. - Su marido Roberto A. (Viri) Pínola, sus hijos María y Sergio Pérez Camps y su adorada nieta Trinidad Pérez Camps, participan su fallecimiento con toda la tristeza y amor del mundo. Sus restos serán despedidos, previo responso, hoy, a las 11.30, en el Memorial. Agradecemos una oración en su eterna memoria y descanso, junto a su hijo Agustín.

✝ PÍNOLA, María Cristina Vázquez Ladrero de, q.e.p.d. - Bebe Llauró y familia junto al equipo de Llauró Propiedades despiden con inmenso cariño a Cristina, estrecha colaboradora durante tantos años, dejando un recuerdo imborrable en todos nosotros. Acompañamos a Viri, María, Tini y Sergio en este triste momento. Rogamos una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

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