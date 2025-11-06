1
PINTO, Ernesto Horacio
† PINTO, Ernesto Horacio, q.e.p.d. - Las amigas de Mariana, Silvia Cullen, Julieta Gaviña, Mercedes Leyba, María José Podestá, Dolores Posse, Dolores Ros, Isabel Soldano, Verónica Soubrie, Verónica Temperley y Bárbara Thompson y sus familias despiden a Ernesto y acompañan a los Pinto con mucho cariño.
† PINTO, Ernesto Horacio, q.e.p.d. - Daniel, Piqui Pinto y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
