SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PINTO, Ernesto Horacio, q.e.p.d. - Fernando Guareschi, su mujer Jessica y sus hijos Defina y Santiago despiden a Ernesto y acompañan a la familia Pinto con mucho cariño.

† PINTO, Ernesto Horacio. - Por nuestra entrañable amistad, en la que compartimos alegrías y tristezas, abrazamos a todos los Pinto y mandamos un beso al cielo, donde nos encontraremos. Meke y Adolfo Durañona.

