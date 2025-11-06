LA NACION

PINTO, Ernesto Horacio (Tata)

PINTO, Ernesto Horacio (Tata), q.e.p.d. - Tus hijos Ernesto y Magda, Ignacio y Silvina, Ricardo y Fernanda, Mariana y Federico, Matías y María, tus queridos nietos y bisnietos te despedimos con mucho cariño y te recordaremos siempre por tu increíble amor por la familia, tus amigos, el campo, los deportes y la vida, por tu sentido de humor único y por los valores que nos transmitiste. Vamos a extrañarte mucho. Lo despedimos hoy, a partir de las 10.30, con posterior responso a las 11.30, en el Jardín de Paz. Panamericana Km. 32, ramal Pilar.

