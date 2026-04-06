LA NACION

PIOLA, Gustavo H.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PIOLA, Gustavo H., q.e.p.d. - Tu amigo Adolfo Capurro y Gloria Freixas y sus hijos Capurro Botet te despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El director del peor equipo de Fórmula 1 es el que más gana y cobra casi 15 veces lo que Briatore en Alpine
    1

    Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago

  2. Las prestaciones sociales de Anses que se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
    2

    Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril

  3. Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
    3

    Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”

  4. Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní
    4

    Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní