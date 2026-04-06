1
PIOLA, Gustavo H.,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PIOLA, Gustavo H., q.e.p.d. - Tu amigo Adolfo Capurro y Gloria Freixas y sus hijos Capurro Botet te despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní