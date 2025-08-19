1
PIZARRO MIGUENS, Lía Rivarola De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PIZARRO MIGUENS, Lía Rivarola de. - Tus nietos Martu, Manu, El Gordo, Fermín, Blas y Helena te despiden con mucho amor.
† PIZARRO MIGUENS, Lía Rivarola de. - Tus hijos Modestino y Mili, Rocío y Mora y tus nietos te despiden con mucho amor. Fuiste una guerrera y la mamá más buena y alegre, siempre para arriba. La despedimos, hoy, a las 12.30, en el Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION