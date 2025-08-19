SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PIZARRO MIGUENS, Lía Rivarola de. - Tus nietos Martu, Manu, El Gordo, Fermín, Blas y Helena te despiden con mucho amor.

† PIZARRO MIGUENS, Lía Rivarola de. - Tus hijos Modestino y Mili, Rocío y Mora y tus nietos te despiden con mucho amor. Fuiste una guerrera y la mamá más buena y alegre, siempre para arriba. La despedimos, hoy, a las 12.30, en el Memorial.

