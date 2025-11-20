1
PIZARRO MIGUENS, Mora
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PIZARRO MIGUENS, Mora, q.e.p.d. - Los amigos de sus padres, Champa Group, acompañan a Modestino y Rocío en este triste momento, rogando una oración a su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei
- 3
Indonesia eleva al máximo la alerta por la violenta erupción del volcán más grande de la Isla de Java
- 4
Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo