PLÁ, Elba N. De Llamas De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PLÁ, Elba N. De Llamas de, q.e.p.d. - Sus hermanos Carlos y Silvia, sobrinos y sobrinos nietos, participan su fallecimiento e invitan al responso hoy, a las 12.30, en capilla de Chacarita.
† PLÁ, Elba N. De Llamas de, q.e.p.d. - Sus hijos Gastón y Gustavo y sus nietos Ramiro y Guido, participan su fallecimiento e invitan al responso hoy, a las 12.30, en capilla de Chacarita.
