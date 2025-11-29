LA NACION

PLÁ, Elba N. De Llamas De

PLÁ, Elba N. De Llamas de, q.e.p.d. - Sus hermanos Carlos y Silvia, sobrinos y sobrinos nietos, participan su fallecimiento e invitan al responso hoy, a las 12.30, en capilla de Chacarita.

PLÁ, Elba N. De Llamas de, q.e.p.d. - Sus hijos Gastón y Gustavo y sus nietos Ramiro y Guido, participan su fallecimiento e invitan al responso hoy, a las 12.30, en capilla de Chacarita.

