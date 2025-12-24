1
† PLAZA de AYALA de ETCHEVERRY, María del Pilar, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 21-12-2025. - Tu hermano Coqui y Verónica; sus hijos Inés y Rafa, Sofía y Rafa, Delfina y Ramiro, Manuel y María y nietos, Pila, te despedimos con mucha tristeza, fuiste siempre incondicional con nosotros. Te vamos a extrañar mucho.
