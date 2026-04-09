LA NACION

PLOSKINOS, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PLOSKINOS, José, falleció el 8-4-2026. - Querido papá, te despedimos con mucha tristeza y agradecimiento por todas tus enseñanzas. Fuimos afortunados en tenerte. ¡Fuiste un hombre de gran sensibilidad y bondad, gran padre, maravilloso zeide y compañero de vida! Siempre estarás en nuestros corazones. Tu adorada esposa, hijos y nietos.

PLOSKINOS, José, Z.L. Querida Fabi, no hay edad, duele siempre cuando se pierde un papá. Junto a vos. Gra, José y Claudio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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