SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ PLOSKINOS, José, falleció el 8-4-2026. - Querido papá, te despedimos con mucha tristeza y agradecimiento por todas tus enseñanzas. Fuimos afortunados en tenerte. ¡Fuiste un hombre de gran sensibilidad y bondad, gran padre, maravilloso zeide y compañero de vida! Siempre estarás en nuestros corazones. Tu adorada esposa, hijos y nietos.

✡ PLOSKINOS, José, Z.L. Querida Fabi, no hay edad, duele siempre cuando se pierde un papá. Junto a vos. Gra, José y Claudio.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa